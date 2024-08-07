Gençlerbirliği Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği Kocaelispor Maçının Hazırlıklarını Tamamlıyor

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Kocaelispor ile karşılaşacağı maç öncesinde yoğun bir hazırlık süreci sürdürüyor. 10 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda gerçekleştirilecek olan bu kritik karşılaşma için takım, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürdü.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, koordinasyon ve pas çalışmaları yaparak hücum ve savunma stratejileri üzerinde durdu.

Hazırlık çalışmaları, taktik odaklı çift kale maçla sona erdi. Başkent temsilcisi, maç hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.