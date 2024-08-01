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Gençlerbirliği'nden Yeni Transfer Hamlesi

Gençlerbirliği, orta sahaya ve kanat oyuncusuna takviye yaparak kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 20:34
Gençlerbirliği'nden Yeni Transfer Hamlesi

Gençlerbirliği Orta Saha ve Kanat Oyuncusu Transfer Etti

Trendyol 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği, takımın orta saha ve hücum hattına önemli takviyeler yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa ve kanat oyuncusu Mete Kaan Demir ile anlaşmaya varıldı.

Michal Jan Nalepa ile Sözleşme İmzalandı

Son olarak Çorum FK forması giyen Polonyalı futbolcu Nalepa, Gençlerbirliği ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Giresunspor ve Sakaryaspor gibi takımlarda da oynamış olup, Polonya'nın Arka Gdynia ve Jagiellonia kulüplerinde de forma giymiştir.

Mete Kaan Demir Kiralık Olarak Takıma Katılıyor

Öte yandan, Gençlerbirliği, Ikas Eyüpspor oyuncusu Mete Kaan Demir'i 2022-23 sezonunda olduğu gibi bir yıllığına kiralayarak kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Mete Kaan, Eyüpspor'un yanı sıra Hannover 96 II, Rams Başakşehir, Eskişehirspor ve PAS Giannina gibi kulüplerde de futbol oynamıştır.

Bu transferler, Gençlerbirliği'nin ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kanat oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kanat oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kanat oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kanat oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.

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