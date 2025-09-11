Gökhan Sazdağı: "Beşiktaş'ta Uzun Yıllar Forma Giymek İstiyorum"

Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'a transfer olduğunu ve siyah-beyazlı formayı uzun yıllar taşımak istediğini, performans ve birlik vurgusuyla açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 18:18
Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Sazdağı, siyah-beyazlı takımda uzun yıllar hizmet etmeyi amaçladığını söyledi. Oyuncu, kulübün YouTube kanalına verdiği röportajda hedeflerini ve beklentilerini anlattı.

Transfer ve hedefleri

"Kayserispor'dan geldim. Oraya uzun yıllar hizmet ettim. Buradaki en büyük hedefim de Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edebilmek" diyen Gökhan, büyük bir camiaya geldiğinin bilincinde olduğunu vurguladı. "4-5 yıl kaptanlık yaptığım takımlar oldu. İnşallah daha güzel bir takım oluştururuz. İnşallah daha iyi futbol izletiriz."

30 yaşındaki oyuncu, yapacakları ilk maçı sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Öncelikle bu statta herhalde ilk defa top bendeyken ıslıklanmayacağım. Bunun için mutluyum. Çok güzel duygu benim için. Bu güzel taraftarın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki sadece o sahaya çıkmak yetmiyor. Performans göstermek ve mücadele etmek önemli. Bunu da başaracağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde unutamadığı anılardan birini de paylaştı: "Geçen sezon Kayserispor ile çıktığım Fenerbahçe karşılaşması bunlardan biri olabilir. 3 asistlik bir performansla bir puanın alınmasına katkı sağlamıştım. Buna bir kırılma anı denmeyebilir ama hayatımın en güzel anlarından birisiydi. Daha çok ismimin duyulması da bu maçla birlikte oldu. Önemli bir andı benim için."

"Her maç mücadelemi ortaya koyarım"

Oyun tarzıyla ilgili konuşan Gökhan, taraftarlara mücadele sözü verdi: "Taraftarlarımız, mücadeleden vazgeçmeyeceğime emin olsun. Oyunu iki yönlü oynayan bir oyuncu olduğuma inanıyorum. Ataklara da katılırım. Defansif verilerimde de her zaman en üstlerde olmaya çalışırım. Tabii ki derbi, büyük karşılaşma demek ama ben maç seçmem. Her maç mücadelemi ortaya koyarım."

Beşiktaş'ın sezon başlangıcına dair değerlendirmesinde ise şunları söyledi: "Bu seneye istediğimiz gibi başlayamamış olabiliriz. Öyle bir görüntü olabilir ama çok kısa sürede bunu telafi edebiliriz. Lig çok uzun bir maraton. Ben de aranıza yeni katıldım. İnşallah bu takımı çok iyi yerlere götüreceğiz."

Takım olmanın önemine dikkat çeken Gökhan, birlik çağrısı yaptı: "Takımdan kastım sadece oyuncu değil. Yöneticisi, hocası ve taraftarı ile hep bir bütün olmamız lazım. Beşiktaş, zaten tarihinde bunları yaşamış bir takım. Büyük şampiyonlukları var. Bir olabilirsek olur. Sabretsinler. Birlik olalım. İnşallah hedefe güzel bir şekilde yol alacağız."

