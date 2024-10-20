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Göztepe Deplasman Kayıplarına Devam Ediyor

Göztepe, deplasmanda kazanma serisini sürdüremiyor. Eyüpspor'a karşı yaşanan mağlubiyet, takımı zorlu bir duruma soktu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:24
Göztepe Deplasman Kayıplarına Devam Ediyor

Göztepe, Deplasmanda Yine Kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, dış sahada kazanamama serisini sürdürdü. Bu, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon deplasmanda oynadığı 4. maçta yaşadığı 3. puan kaybı oldu.

Sezonun Deplasman Performansı

Göztepe, bu sezon dış sahadaki ilk karşılaşmasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalmış, ardından Corendon Alanyaspor ile 1-1'lik skorla sahadan ayrılmıştı. Takım, bir sonraki deplasman maçında Samsunspor’a karşı 4-3'lük bir yenilgi almış ve son olarak Eyüpspor karşısında 1-0'lık bir başka mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deplasmanda Sıkıntılı Süreç

Bu sonuçlarla birlikte Göztepe, deplasmanda galip gelemeyen 6 takım arasında yer aldı. Dış sahada 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile tamamladıkları 4 maçta, 4 gol atıp kalelerinde 6 gol gördüler.

İç Saha Performansı

Göztepe, 12 puanla haftayı kapattı. Deplasman maçlarından sadece 2 puan çıkarabilen ekip, iç sahada ise 10 puan toplayarak en başarılı ekiplerden biri konumunda.

Gelecek Hedefler

İzmir temsilcisi, 10. haftada Trabzonspor'u kendi evinde ağırlayacak. Bu maç, Göztepe için hem puan durumu hem de moral açısından büyük önem taşıyor.

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