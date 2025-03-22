Göztepe, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklara hız kesmeden devam ediyor.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin maç hazırlıklarının çift antrenmanla sürdüğünü belirtildi. Takımın sabah antrenmanında çabukluk ve orta şut çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca, akşam seansının ilk bölümünde pas çalışmaları yapıldı, ikinci bölümde ise dar alanda oyun pratikleri yapılarak maç stratejileri geliştirildi.

Göztepe, 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Trabzonspor ile mücadele edecek.