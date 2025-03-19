Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e Yükseldi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, PGE Projekt'e 3-0 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 21:53
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e Yükseldi

Halkbank'tan Tarihi Başarı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında PGE Projekt takımına karşı zor bir mücadele verdi. Maç sonucunda üzücü bir şekilde 3-0 yenilmesine rağmen, altın seti kazanarak Dörtlü Final'e yükselmeyi başardı.

Altın Setteki Performans

Takım, ilk üç seti kaybetmenin ardından altın sete çıkma mücadelesi verirken önemli bir psikolojik dayanıklılık sergiledi. Taraftarların da desteğiyle, altın seti kazanarak büyük bir zafer elde etti.

Bu sonuçla birlikte, Halkbank Erkek Voleybol Takımı Dörtlü Final’de mücadele etmeye hak kazandı ve şampiyonluk yolunda bir adım daha attı.

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