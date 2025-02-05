Hapoel Bank Yahav, Türk Telekom'u 76-66 Yendi: BKT Avrupa Kupası'nda Son Durum

BKT Avrupa Kupası'nda Yüzleşme: Hapoel Bank Yahav ve Türk Telekom

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun son hafta mücadelesinde Hapoel Bank Yahav ile karşı karşıya geldi. Maç, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki Samokov Arena'da gerçekleştirildi.

Maçın Detayları

İlk periyotta Hapoel Bank Yahav takımının 19-18 önde tamamlamasıyla geçen karşılaşmada, Türk Telekom’un ikinci çeyrekte sadece 9 sayı bulması, devre sonunda Hapoel'in 39-27'lik üstünlüğe ulaşmasına neden oldu.

İkinci yarıya iyi başlayan Türk Telekom, bir süre öne geçse de Hapoel Bank Yahav, bu avantajı tekrar ele geçirerek final periyoduna 57-39'luk skorla girdi.

Sonuç ve Gelecek

Türk Telekom'un son bölümdeki çabaları galibiyet için yeterli olamazken, Hapoel Bank Yahav karşılaşmayı 76-66’lık skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlayan Hapoel Bank Yahav, çeyrek finale yükselirken, Türk Telekom ise 10 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile grubu kapatarak, çeyrek finale kalabilmek adına 8'li final turunda mücadele etmeye hazırlanıyor.