Hasan Turan'dan Futbol Kulüplerine Gazze Çağrısı

Hasan Turan'dan Futbol Kulüplerine Önemli Çağrı

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Norveç futbol takımı Bodo/Glimt'in, Maccabi Tel Aviv ile gerçekleştirdiği maç gelirini Gazze'ye bağışlamasının tüm futbol kulüplerine örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti. Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Bodo/Glimt'in UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e karşı 3-1 kazandığı maçta elde edilen geliri bu amaçla bağışlaması sebebiyle kulübe teşekkür etti.

Turan, Bodo/Glimt'in yalnızca bir futbol maçı oynamadığını; aynı zamanda insanlık vicdanını sahaya sürdüğünü ve insanlık için kazandığını vurguladı. Turan, şu sözleri kaydetti: "Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları maçın tüm gelirini Gazze'deki mazlumlara bağışlayarak, sadece bir futbol kulübü değil, adaletin ve insanlık onurunun da temsilcisi oldular."

Bu anlamlı bağışın, işgal altındaki topraklarda yaşayanların acılarına ışık tuttuğunu ifade eden Turan, bu girişimin, sporun aslında neyi temsil etmesi gerektiğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Spor, Umut ve Vicdanın Sesi

Turan, soğuk topraklardan yükselen bu sıcak yüreğin, zalime karşı birlikte durmanın önemini vurguladığını hatırlatarak, tüm futbol kulüplerine ve spor camiasına seslendi: "Bodo/Glimt'in yaktığı bu meşaleye omuz verelim. Futbol, sadece bir oyun değil, insanlık için yükselen bir ses, mazlumlar için bir umut ışığı olmalıdır."

Gazze'deki mevcut durumu da aktaran Turan, modern çağın en büyük soykırımlarından birine tanıklık eden bu bölge için yardım çağrısında bulundu. "Bugün vicdanın yanında saf tutma günüdür. Adaletin, insan haklarının ve mazlumların sesi olmak için futbolun gücünü kullanalım." dedi.

Son olarak, Turan, bu kampanyaya destek veren her futbol kulübünün ve her spor insanının "insanlık onurunun tarafında yazılacağını" ifade ederek, Gazze'yi yeniden inşa etme çağrısında bulundu. "Yalnızca bir şehrin enkazını kaldırmak için değil, insanlığın onurunu ayağa kaldırmak için birlik olalım."