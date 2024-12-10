Hatay'daki Depremzedeler İçin Spor Kursları: 8 Branşta Geleceğe Hazırlık

Hatay'da Depremzede Çocuklar İçin Spor Kursları

Hatay'ın Defne ilçesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara umut ışığı olmaya devam ediyor. Orhanlı Olimpik Dayanışma Çok Amaçlı Spor Salonu'nda hayata geçirilen spor kursları, 8 farklı branşta çocuklara eğitim veriyor.

Olimpiyat Destekli Spor Eğitimi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Avrupa Olimpiyat Komiteleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hatay Valiliği, AFAD ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin desteğiyle düzenlenen kurslar sayesinde 200'den fazla çocuk, boks, muaythai, karate, cimnastik, voleybol, basketbol, badminton ve tenis gibi branşlarda eğitim almakta.

Çocuklar İçin Sosyal ve Fiziksel Gelişim

Hafta içi her gün antrenörler eşliğinde düzenlenen kurslar, çocukların sosyalleşmesine ve depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Kurslar, gelecekte milli takımlara seçilmeleri için yeteneğine göre yönlendirme yapıyor.

Antremanlardan Beklentiler

Boks antrenörü Cemal Dağlıoğlu, kurslara olan ilginin yoğun olduğunu ve kayıtların devam ettiğini belirtti. Çocukların antrenmanlara hevesle geldiğini vurgulayan Dağlıoğlu, "Çocuklarımızı spor etkinlikleriyle mutlu ediyor, motivasyonlarını buraya çekerek deprem acısını nispeten unutturmaya çalışıyoruz" dedi. Ayrıca, kurslarda çocuklara önce spor altyapısı, ahlakı ve terbiyesi verdiklerini, daha sonra performanslarına göre antrenman programları uyguladıklarını belirtti.

Muaythai antrenörü Zehra Dağlıoğlu ise sporun iyileştirici gücüne inandıklarını dile getirdi. "Çocuklar sportif anlamda gelişmek ve milli takımları seçilmek için büyük emek veriyor, her gün antrenmanlara geliyorlar,” dedi.

Başarı İçin Azim

23 yaşındaki Çağla Gür, başarılı olmak için idmanlarını aksatmadığını söyleyerek, "Depremlerden sonra hayata tutunma sebeplerimizden biri de spor. Hocalarımız çok destek veriyor. Güzel yerlere ulaşmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 17 yaşındaki Naci Gülmen ile 9 yaşındaki Ali Baran Günsandı ve Masal Aşkar da dövüş sporlarında milli formayı giymeyi hedeflediklerini vurgulayarak, bu hedefleri doğrultusunda eğitim aldıklarını kaydetti.