Hatayspor, Antalyaspor ile Kaşılaşacak: Galibiyet Hasreti Bitiyor mu?

Atakaş Hatayspor, Trendoyl Süper Lig'in 22. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

Maç, Mersin Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu maçın yönetimini üstlenecek.

Bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada yalnızca 10 puan toplayarak 18. sırada bulunan Hatayspor, ligde 9 maçtır galibiyet sevinci yaşayamadı. "Ateş hattı" olarak bilinen düşme potasından çıkma mücadelesinde zorlu bir süreç geçiren bordo-beyazlılar, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet hasretine son vermenin peşinde.

Hatayspor taraftarları, takımlarının bu zorlu mücadelede başarı gösterip gösteremeyeceğini merakla bekliyor.