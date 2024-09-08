Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hatayspor'un Yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay

Atakaş Hatayspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak yeni teknik direktörünü belirledi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 20:20
Hatayspor'un Yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay, Hatayspor'un Yeni Teknik Direktörü

Trendyol Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi duyuruda, önceki teknik direktör Özhan Pulat'ın yerine geçeceği açıklandı.

Hoş Geldin Rıza Çalımbay

Kulüp tarafından yayımlanan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Rıza Çalımbay. Teknik direktörümüz ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz," ifadeleri kullanıldı.

Rıza Çalımbay, tecrübeli bir hoca olarak, Bordo-beyazlı ekibi süper ligde daha üst seviyelere taşımak için çalışmalara başlayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay (ortada) ile...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay (ortada) ile anlaştı.

İLGİLİ HABERLER

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!