Hatayspor'un Yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay, Hatayspor'un Yeni Teknik Direktörü

Trendyol Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi duyuruda, önceki teknik direktör Özhan Pulat'ın yerine geçeceği açıklandı.

Hoş Geldin Rıza Çalımbay

Kulüp tarafından yayımlanan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Rıza Çalımbay. Teknik direktörümüz ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz," ifadeleri kullanıldı.

Rıza Çalımbay, tecrübeli bir hoca olarak, Bordo-beyazlı ekibi süper ligde daha üst seviyelere taşımak için çalışmalara başlayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay (ortada) ile anlaştı.