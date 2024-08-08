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Hatice Kübra İlgün, Paris 2024'te Repesajda Elendi

Pariste düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kiloda repesaj mücadelesinde elendi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:02
Hatice Kübra İlgün, Paris 2024'te Repesajda Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ve Tekvando Müsabakaları

2024 yılında Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları, sporseverler için heyecan dolu anlar sunmaya devam ediyor. Tekvando branşında kadınlar 57 kiloda mücadele eden milli sporcu Hatice Kübra İlgün, Grand Palais'ta gerçekleştirilen repesaj mücadelesinde Kanadalı rakibi Skylar Park ile karşı karşıya geldi.

Repesaj Mücadelesinin Detayları

Karşılaşmada, Kübra İlgün ilk raundu 6-4 kaybederken, ikinci raundu da 3-2 geride tamamlayarak toplamda 2-0'lık bir mağlubiyetle mücadeleyi noktaladı.

Paris 2024'te İlgün'ün Yolculuğunun Sonu

Bu sonuçla birlikte Hatice Kübra İlgün'ün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki serüveni sona ermiş oldu. Sporcu, uluslararası arenada kazandığı deneyimleri ve başarılarıyla gelecekteki turnuvalarda daha iyi sonuçlar elde etme hedefinde olacaktır.

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