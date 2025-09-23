Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi İstanbul'da | 2-4 Ekim

Avrupa'nın en iyi atıcıları Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi için 2-4 Ekim'de Selectum City Ataşehir'de buluşuyor; Türkiye'yi şampiyon kadro temsil edecek.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:00
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi İstanbul'da

Avrupa'nın önde gelen atıcıları, Avrupa Atıcılık Konfederasyonu organizasyonlarından biri olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi kapsamında İstanbul'da mücadele edecek.

Etkinlik ve Yer

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre müsabakalar 2-4 Ekim tarihlerinde Selectum City Ataşehir'de gerçekleştirilecek. Turnuva, Avrupa'nın en yetenekli sporcularını bir araya getiriyor.

Disiplinler ve Kategoriler

Yarışmalar 10 metre havalı tüfek ve 10 metre havalı tabanca disiplinlerinde; kadınlar ve erkekler kategorilerinde yapılacak.

Milli Takım ve Temsilcilerimiz

Milli takım, son organizasyonun şampiyonu unvanıyla İstanbul'da sahne alacak. Türkiye'yi şampiyonada Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Mustafa İnan, Damla Köse, Elif Berfin Altun ve Esra Bozabalı temsil edecek.

Program Öncesi

Turnuva öncesinde 1 Ekim Çarşamba günü resmi antrenman ve teknik toplantı yapılacak.

