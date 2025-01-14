Havalı Silahlar Federasyon Kupası'na Rekor Başvuru: 734 Sporcu Katılıyor

Mersin'de Havalı Silahlar Federasyon Kupası'na Rekor Başvuru

Mersin'de gerçekleştirilecek Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası'na rekor düzeyde katılım bekleniyor. Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre, organizasyona 734 sporcu başvurdu.

Katılımcı Sayısı ve Organizasyonun Uzatılması

Başvurular arasında 486 tabanca, 248 tüfek sporu yapan atıcı bulunuyor. Bu yüksek katılım, federasyon tarihindeki en fazla başvuru sayısı olarak kaydedildi. Bu nedenle, yarışma serilerinin sayısının artırılması ve hedef sistemlerinin çoğaltılması dikkate alınarak, organizasyon süresi bir gün uzatıldı.

Buna göre, Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası 17-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.

Olimpiyat Madalyası İlgi Artırdı

Öte yandan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisinin, Türkiye'ye atıcılık alanında ilk olimpiyat madalyasını kazandırmasının ardından, bu branşa olan ilgi önemli ölçüde artmış durumda.

Başarılı atıcılarımızın kazandığı madalya, genç sporcuların da atıcılık sporuna yönelmesine sebep oldu.