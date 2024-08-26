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Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beşiktaş'ın Zaferi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ı Hentbol Erkekler Süper Kupa zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 21:42
Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beşiktaş'ın Zaferi

Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beşiktaş'ın Büyük Başarısı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Kupa'da büyük bir başarıya imza atan Beşiktaş'ı kutladı. Bakan Bak, bu zaferin ardından yaptığı açıklamada özel bir mesaj yayımladı.

Bakan Bak'tan Tebrik Mesajı

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da gerçekleştirilen ve büyük bir heyecana sahne olan 2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile HDI Sigorta Türkiye Kupası finalisti Spor Toto Spor Kulübü arasındaki Hentbol Erkekler Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş rakibini yenerek kupayı kazandı. Bu muhteşem başarıda emeği geçen tüm oyuncular, teknik ekip ve kulüp yöneticilerini kutluyorum. Ayrıca her iki takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum."

Bu önemli başarı, siyah-beyazlı kulübün hentboldaki güçlü duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

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