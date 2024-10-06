Hentbol Erkekler Süper Lig 6. Haftası Sonuçlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 6. Haftanın Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'inde 6. hafta, 3 heyecan dolu karşılaşmayla tamamlandı.

Oynanan Maçların Sonuçları

Bugün gerçekleştirilen maçların sonuçları aşağıdaki gibi oldu:

Köyceğiz Belediyespor - Beykoz Belediyespor : 34-34

- : 34-34 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Rize Belediyespor : 35-28

- : 35-28 Spor Toto - Nilüfer Belediyespor: 32-33

Bu sonuçlarla birlikte ligde heyecan artmaya devam ediyor. Takımların performansları ve gelecek haftalardaki mücadeleleri merakla bekleniyor.