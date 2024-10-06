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Hentbol Erkekler Süper Lig 6. Haftası Sonuçlandı

Süper Lig'de 6. hafta üç maçla sona erdi, sonuçlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 22:07
Hentbol Erkekler Süper Lig 6. Haftası Sonuçlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 6. Haftanın Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'inde 6. hafta, 3 heyecan dolu karşılaşmayla tamamlandı.

Oynanan Maçların Sonuçları

Bugün gerçekleştirilen maçların sonuçları aşağıdaki gibi oldu:

  • Köyceğiz Belediyespor - Beykoz Belediyespor: 34-34
  • Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Rize Belediyespor: 35-28
  • Spor Toto - Nilüfer Belediyespor: 32-33

Bu sonuçlarla birlikte ligde heyecan artmaya devam ediyor. Takımların performansları ve gelecek haftalardaki mücadeleleri merakla bekleniyor.

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