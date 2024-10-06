Hentbol Erkekler Süper Lig 6. Haftası Sonuçlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 6. Haftanın Sonuçları
Hentbol Erkekler Süper Lig'inde 6. hafta, 3 heyecan dolu karşılaşmayla tamamlandı.
Oynanan Maçların Sonuçları
Bugün gerçekleştirilen maçların sonuçları aşağıdaki gibi oldu:
- Köyceğiz Belediyespor - Beykoz Belediyespor: 34-34
- Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Rize Belediyespor: 35-28
- Spor Toto - Nilüfer Belediyespor: 32-33
Bu sonuçlarla birlikte ligde heyecan artmaya devam ediyor. Takımların performansları ve gelecek haftalardaki mücadeleleri merakla bekleniyor.