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Hentbol Erkekler Süper Lig 9. Haftası Başladı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında üç maç yapıldı ve sonuçlar açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 18:59
Hentbol Erkekler Süper Lig 9. Haftası Başladı

Hentbol Süper Lig'de 9. Hafta Heyecanı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftası, bugün oynanan üç karşılaşmayla start aldı. Maç sonuçları ise dikkat çekici eşitliklerle doluydu.

Bugün Oynanan Maçların Sonuçları

Rize Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasında gerçekleşen mücadele 25-25 berabere sonuçlandı.

Bir diğer karşılaşmada Köyceğiz Belediyespor, Spor Toto ile karşılaştı ve 35-40'lık sonuçla rakibini mağlup etmeyi başardı.

Son maçta ise Konya Büyükşehir Belediyespor ve Göneysu takımları 37-37'lik eşitlikle sahadan ayrıldılar.

Bu sonuçlar, ligdeki heyecanı artırırken, takımların gelecek maçlarında nasıl performans göstereceği merakla bekleniyor.

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