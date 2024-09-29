Hentbol Süper Lig'de Güneysuspor'un Zaferi

Hentbol Süper Lig'de Heyecan Dolu Karşılaşma

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında, Güneysuspor, Rize Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maç, Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Maçın Detayları

Havada büyük bir rekabetin yansıdığı bu mücadelede, konuk ekip Güneysuspor, ilk yarıyı 17-12 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Güneysuspor, karşılaşmayı 34-31’lik skorla kazandı.

Sonuç ve Etkileri

Bu galibiyetle birlikte Güneysuspor, ligdeki konumunu güçlendirirken, Rize Belediyespor ise sahasında büyük bir yenilgi almış oldu.