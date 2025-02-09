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Hentbol Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor'un Galibiyeti

Nilüfer Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 30-28 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 21:33
Hentbol Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor'un Galibiyeti

Hentbol Erkekler Süper Lig: Nilüfer Belediyespor'un Başarılı Maçı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Köyceğiz Belediyespor ile karşılaştı. Oynanan müsabakada Nilüfer, rakibini 30-28 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın Ayrıntıları

Köyceğiz Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk devresi 13-13 eşitlikle sona erdi. Her iki takımın da dengeli bir oyun sergilediği ilk yarı sonrasında, ikinci yarıda sahadaki üstünlüğü ele alan Nilüfer Belediyespor, etkileyici bir performans göstererek maçı kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte, Nilüfer Belediyespor, Süper Lig'deki iddiasını güçlendirdi ve sezonun ikinci yarısına umutla devam etme fırsatı elde etti.

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