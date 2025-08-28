DOLAR
Hentbolda İlk İsim Sponsoru: Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi

THF Başkanı Mesut Çebi, Erkekler Süper Lig'in ilk isim sponsoru Ardventure'ı, 30 Ağustos'ta başlayacak sezonu ve dijital dönüşüm projelerini anlattı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:11
FATİH ÇAKMAK - Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk kez bir isim sponsoru olduğunu vurgulayarak hentbola olan ilginin arttığını açıkladı.

Sezon ve Sponsorluk

Çebi, Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi 2025-2026 sezonunun 30 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını belirtti. Çebi, "Hentbolda Süper Lig'in ilk kez bir isim sponsoru oldu. Bu sezon erkekler süper lig, "Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi" ismiyle oynanacak. Bu da gösteriyor ki hentbola ilgi her geçen gün artıyor. Diğer sponsorluklarla da hentbolun marka değeri yükseliyor. Bu kazan-kazan ilişkisini kurmaya ve hentbolun marka değerini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Format Değişikliği ve Sezon Hazırlıkları

Geçen hafta Erkekler Süper Kupası'nı Nilüfer Belediyesi'ne taşıdıklarını ve Erkekler Türkiye Kupası 1. tur maçlarını tamamlayarak sezona hızlı bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Çebi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Heyecan, Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Kupa maçlarının başlamasıyla birlikte katlanarak büyüyecek. Bu sezon Süper Kupa'nın ve Süper Lig'in formatını değiştirdik. Format değişikliğinin olumlu dönüşlerini süper kupa maçlarında deneyimledik. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Süper Lig'deki yeni format lige olumlu kazanımlar ekleyecek. Daha mücadeleci, aynı hedef doğrultusunda olan takımların birbiriyle daha fazla maç yapacağı, adil rekabetin güçleneceği bir dönem yaşayacağız."

Dijital Dönüşüm: 50. Yıl ve Hentbol AI

Bu sezonun Federasyonun 50. yılı olduğuna dikkat çeken Çebi, yılı "Dijital dönüşüm yılı" ilan ettiklerini ve idari ile teknik alanda kulüpleri birçok yeniliğin beklediğini söyledi. Çebi, "Hentbol AI Sistemi"nin bunlardan biri olacağını belirterek, "Federasyon olarak kulüplerimizin hizmetine bedelsiz olarak sunduğumuz "Hentbol AI", yapay zeka teknolojisiyle antrenörlerin baş ucu kılavuzlarından birisi olacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çebi, "Yine "Anlık skor takibi" uygulamasının yanı sıra hayata geçireceğimiz mobil uygulamayla hentbol daha çok ve daha kolay bir şekilde kitlelere ulaşabilecek." dedi.

Yeni Sezon Temennisi

Yeni sezonun tüm kulüplere ve sporculara hayırlar getirmesini dileyen Çebi, "Hak edenin kazanacağı, sakatlıksız, takımlarımızın oyun kalitesinin her geçen gün arttığı bir sezon olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

