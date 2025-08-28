Hentbolda İlk İsim Sponsoru: Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi

Format Değişikliği ve Sezon Hazırlıkları

Geçen hafta Erkekler Süper Kupası'nı Nilüfer Belediyesi'ne taşıdıklarını ve Erkekler Türkiye Kupası 1. tur maçlarını tamamlayarak sezona hızlı bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Çebi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Heyecan, Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Kupa maçlarının başlamasıyla birlikte katlanarak büyüyecek. Bu sezon Süper Kupa'nın ve Süper Lig'in formatını değiştirdik. Format değişikliğinin olumlu dönüşlerini süper kupa maçlarında deneyimledik. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Süper Lig'deki yeni format lige olumlu kazanımlar ekleyecek. Daha mücadeleci, aynı hedef doğrultusunda olan takımların birbiriyle daha fazla maç yapacağı, adil rekabetin güçleneceği bir dönem yaşayacağız."

Dijital Dönüşüm: 50. Yıl ve Hentbol AI

Bu sezonun Federasyonun 50. yılı olduğuna dikkat çeken Çebi, yılı "Dijital dönüşüm yılı" ilan ettiklerini ve idari ile teknik alanda kulüpleri birçok yeniliğin beklediğini söyledi. Çebi, "Hentbol AI Sistemi"nin bunlardan biri olacağını belirterek, "Federasyon olarak kulüplerimizin hizmetine bedelsiz olarak sunduğumuz "Hentbol AI", yapay zeka teknolojisiyle antrenörlerin baş ucu kılavuzlarından birisi olacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çebi, "Yine "Anlık skor takibi" uygulamasının yanı sıra hayata geçireceğimiz mobil uygulamayla hentbol daha çok ve daha kolay bir şekilde kitlelere ulaşabilecek." dedi.

Yeni Sezon Temennisi

Yeni sezonun tüm kulüplere ve sporculara hayırlar getirmesini dileyen Çebi, "Hak edenin kazanacağı, sakatlıksız, takımlarımızın oyun kalitesinin her geçen gün arttığı bir sezon olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.