İbrahim Üzülmez: "4 maçta 10 puanlık periyot" — Iğdır FK 1-1 Pendikspor

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Pendikspor ile 1-1 biten maçın ardından "4 maçta 10 puanlık periyot yakaladık" dedi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:49
Iğdır FK, Pendikspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında oynadıkları Pendikspor deplasmanında alınan 1-1 skorunun ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Üzülmez, maçın zorlu geçtiğine dikkat çekerek, "Zor bir deplasman. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sezon başından itibaren iç saha maçlarında bir sistem içerisinde oynamaya çalışan bir rakibimize karşı hafta içinde iyi hazırlandığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör, takımının performansını överek, "İyi hazırlandık, iyi analiz ettik, iyi mücadele ettik. Belki kazanabilirdik ama kazanamadık, kaybetmedik." dedi ve sözlerini "4 maçta 10 puanlık bir periyot yakaladık." şeklinde sürdürdü.

Üzülmez, ikinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri ve rakibin baskısına değinerek Fofana, Mendes, Bruno ve sonradan giren Koita'nın katkılarına vurgu yaptı. Takımının saha içindeki çabasından gurur duyduğunu belirtti.

Lig mücadelesinin zorluğuna işaret eden Üzülmez, önlerindeki Sivasspor maçı ve Amed deplasmanının önemine dikkat çekti ve Pendikspor'u tebrik etti.

Son olarak, "Oyuncularımla gurur duyuyorum, gösterdikleri mücadeleden ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da Iğdır camiası adına daha mücadeleci bir takım görüntüsü içerisinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

