Icardi'den 90+1'de gelen gol övgü topladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında nefes kesen bir mücadeleye imza atarak Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. Bu çekişmeli karşılaşmada, her iki takımın da 10 kişi kalmasıyla birlikte sahne alan mücadele, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Sarı-kırmızılı ekibi galibiyete taşıyan son vuruş ise 90+1. dakikada Mauro Icardi'den geldi. Maç sonrasında ise TRT Spor ekranlarında Alp Pehlivan, Galatasaray'ın zaferini değerlendirdi.

Alp Pehlivan, Galatasaray'ın 10 kişiyle mücadele etmesine rağmen kazandığı bu zorlu maçı yorumlarken, özellikle Fernando Muslera'nın performansına vurgu yaptı. Pehlivan, "Muslera varsa her zaman bir fazlasın. Bu çok net. Son dakikada kurtardığı topla alakalı konuşmuyorum. Maç 0-0 devam ederken de kurtardığı net bir pozisyon vardı. Geçen sene ceza sahası dışına çıkıp çıkmamakta tereddüt edip, birkaç gol yediğinde çok eleştirilmişti. Ama şu anda Türkiye'yi geçtim, doğru karar verme konusunda Avrupa'da da bir numaradır. Bu gece Muslera'nın gecesiydi." şeklinde konuştu.





Sarı-kırmızılı ekibin galibiyeti, sadece skor avantajı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda oyuncuların mücadele azmi ve takım ruhuyla da öne çıktı. Galatasaray taraftarları, bu çekişmeli mücadele sonrasında takımlarının gösterdiği performansla gurur duyarken, Sparta Prag'a karşı elde edilen avantajı rövanş maçına taşımanın heyecanını yaşıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ilerleyen bu mücadele, futbolseverlerin heyecanla beklediği anları bir kez daha beraberinde getiriyor.