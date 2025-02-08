Iğdır FK, Pendikspor'u 1-0 Mağlup Etti: Çağdaş Çavuş'tan Övgü Dolu Açıklamalar

Iğdır FK, Pendikspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, ‘Oyuncularım çok güzel bir mücadele örneği gösterdiler ve çok güzel bir galibiyet aldık’ ifadelerini kullandı.

Çavuş’tan Jenerik Bir Analiz

Çavuş, takımın kalitesi ve oyuncuların karakterlerinin, bulundukları yeri hak etmediğini belirterek, bu durumun zaman içerisinde yaşanan ufak tefek problemlerden kaynaklandığını belirtti. ‘Şimdi ayağa kalkma vakti. Oyuncu grubumla beraber bu takımı gerçekten istenilen, hedeflenen yere ulaştırmaya çalışacağız’ şeklinde konuştu.

Maçın Detayları

Öte yandan, Iğdır FK'nın maçta rakibe yalnızca bir pozisyon verdiğini ifade eden Çavuş, ‘Girdiğimiz pozisyonların fazla sayıda olduğu bir maç oynadık. Oyuncu grubumu tebrik ediyorum, çok güzel bir reaksiyon gösterdiler’ dedi.

Pendikspor'dan Yenilikçi Yaklaşımlar

Pendikspor Teknik Direktörü Evrim Esendemir, sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığının etkisini dile getirerek, ‘Oyundaki düşüncemiz, başlangıç 11’imiz ve oyundaki ana planımızın olabildiğince işlevlik kazanmasıydı’ dedi. Maç boyunca skoru lehine çevirmek için mücadele ettiklerini ifade eden Esendemir, ‘Mücadeleden hak etmediğimiz bir sonuçla ayrıldık. Süre alan ve mücadele gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’ şeklinde konuştu.

Geleceğe Umutla Bakış

Esendemir, takımın eksik ve sakat oyuncularının yeniden kadroya katılmasıyla birlikte, daha güçlü bir şekilde yol alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında ağırladığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yendi. Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maçın ardından açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında ağırladığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yendi. Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maçın ardından açıklamada bulundu.