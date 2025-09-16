İlhan Palut: Üç puanı aldık — Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği

İlhan Palut, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Gençlerbirliği karşısında 1-0 kazanılan maçın ardından performans eksiklerini kabul edip oyuncuları ve taraftarı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 00:48
Maç ve basın toplantısı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, Çaykur Rizespor Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör İlhan Palut takımın performansını değerlendirdi.

Palut, "Tipik beraberlik maçıydı." ifadesini kullanarak sözlerine başladı. "Çok şükür bu maçtan üç puanı kazandık. Üç puanı kazanırken eksiklerimizin farkındayız. Memnuniyetsizliklerin farkındayız. Üç puanı aldık diye hiçbir şeyin üstünü örtmüyoruz. Ama kendimizi de yok edecek durumda değiliz." dedi.

Palut, oyuncuların ellerinden geleni yaptığını belirterek, "Bazen iyi oynuyoruz. Bazen iyi olmuyor. Asgari müşterekte buluştuğumuz zaman çalışıp daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu maç, daha fazlasını vaat ediyordu performans olarak ama olmadı. Yine de oyuncularımız son dakikalara kadar uğraştı. En azından maçı iyi oynamasak da son anlarda istediler. Son ana kadar götürdüler ve kazandılar. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının "sezonun en kötü performansları arasında" yer aldığını dile getiren Palut, "Bunun eleştirilmesi kadar doğal bir şey yok." diye konuştu.

Kulüp, taraftar ve sorumluluk

Palut, Çaykur Rizespor'a geldiği günden beri takımın rakipleri ve futbol kamuoyu tarafından daha fazla saygı gördüğünü vurgulayarak, "Her maç çırpınıyorum" dedi. "Ben tabiri caizse çırpınıyorum. Her antrenman çırpınıyorum. Her maç çırpınıyorum. Benim vicdanım rahat."

Teknik direktör, taraftarın tepkilerine saygı gösterdiğini ve maçın ardından tribünlerin kendisini çağırdığını belirtti. Palut, "Her zaman değerli, çok güzel bir camia Çaykur Rizespor. Şehri de seviyorum. Buradaki insanları da seviyorum. Bugün bağıranları da seviyorum." ifadelerini kullandı.

Palut, eleştirilere karşı sorumluluğunu vurgulayarak, "Alkışladıkları gibi. 'Çaykur Rizespor'a çöreklenmiş. Rizespor'u mahvetmiş. Ama yine de kredisi var da burada duruyor.' Bunu dedirtmem." sözleriyle görüşünü aktardı.

