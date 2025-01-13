İşitme Engelliler Spor Camiası, Tokyo 2025 Deaflympics İçin Sivas'ta Toplandı

İşitme Engelliler Spor Camiası, Tokyo 2025 İçin Sivas'ta Buluştu

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Kasım 2025'te gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) süreci kapsamında Sivas'ta önemli bir çalıştay düzenledi.

Fikir Alışverişi Yapıldı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Başkan Dursun Gözel yönetimindeki çalıştaya antrenörler ve kurul üyeleri katıldı. Sivas'ta iki gün süren çalıştayda, Türkiye'nin başarılı sonuçlar elde etmesi için çeşitli fikirlerin paylaşıldığı belirtildi.

Başarılı Olma Hedefi

Dursun Gözel, toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Seçimlerin ardından istişare toplantılarımızı düzenlemeye başladık. Mevcut durumumuzu ve hedeflerimizi hızlı bir şekilde masaya yatırarak çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz. Camiamızın paydaşlarıyla birlikte tüm branşlarımızda başarılı olmak istiyoruz. Tokyo'da hedefimiz zirvede yer almak. Memleketim Sivas'ta da bireysel branşlarımız var ve çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Hep birlikte karar verip hep birlikte başarılı olacağız. Kişisel tecrübelerimizi, geçmişten aldığımız gücü geleceğe taşıyarak madalyalar kazanacağız. Çünkü unutmamalıyız ki her zaman şampiyonluklar hatırlanır." ifadelerini kullandı.

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da kasım ayında düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) süreci için Sivas'ta değerlendirme çalıştayı yaptı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleşen çalıştaya, antrenörler ve kurul üyeleri katıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da kasım ayında düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) süreci için Sivas'ta değerlendirme çalıştayı yaptı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleşen çalıştaya, antrenörler ve kurul üyeleri katıldı.