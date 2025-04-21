İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı. Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisi, katılımcılar ve müsabakalara katılan takımların coşkusuyla gerçekleşti.

Önemli İsimler Açılışta Bir Arada

Şampiyonanın açılış programında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Milli Eğitim İl Müdürü Nevzat Akbaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca hizmet ve şube müdürleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş da etkinliğe katılım gösterdi.

Güven’in Mesajı

Konuşmasında, Karabük’ün böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Güven, "İşitme engelli sporcularımızın azmi ve başarısı, hepimize örnek oluyor. Bu organizasyonun dostluk, kardeşlik ve fair play ruhu içerisinde geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyona Hakkında

İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, 26 Nisan’da sona erecek ve bir çok takım, başarı için mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı. Yenimahalle Spor Salonu'nda açılış seremonisi gerçekleşen şampiyonada, çok sayıda takım mücadele ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı. Yenimahalle Spor Salonu'nda açılış seremonisi gerçekleşen şampiyonada, çok sayıda takım mücadele ediyor.