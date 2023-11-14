İsmail Balaban sinirden çıldırdı, güreşi bırakıp gazeteciye saldırdı

İsmail Balaban'ın o hareketi ağızları açık bıraktı. Balaban'ın centilmenlik dışı hareketinin nedeni ve tüm detayları haberimizde.

İsmail Balaban sinirden çıldırdı, güreşi bırakıp gazeteciye saldırdı
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Er meydanında olmaması gereken görüntüler yaşandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşen yağlı güreşlerin final mücadelesinde Mustafa Batu ve İsmail Balaban karşılaştı. Rakibine sinirlenmesi üzerine güreşten çekilen Balaban, seyirciler ile tartışmaya durdu. Bu anları kayıt altına alan basın mensuplarına ise siniri kameralara yansıdı.

İsmail Balaban

Final mücadelesinde rekabet fazlasıyla heyecanlandırırken Mustafa Batu ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarından İsmail Balaban karşılaşmasında sinirler gerilirken basın mensuplarına ''Şu telefonları siler misiniz?'' ifadelerini kullanarak tartışma farklı boyuta taşındı. 

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