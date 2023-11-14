İsmail Balaban sinirden çıldırdı, güreşi bırakıp gazeteciye saldırdı

Er meydanında olmaması gereken görüntüler yaşandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşen yağlı güreşlerin final mücadelesinde Mustafa Batu ve İsmail Balaban karşılaştı. Rakibine sinirlenmesi üzerine güreşten çekilen Balaban, seyirciler ile tartışmaya durdu. Bu anları kayıt altına alan basın mensuplarına ise siniri kameralara yansıdı.





Final mücadelesinde rekabet fazlasıyla heyecanlandırırken Mustafa Batu ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarından İsmail Balaban karşılaşmasında sinirler gerilirken basın mensuplarına ''Şu telefonları siler misiniz?'' ifadelerini kullanarak tartışma farklı boyuta taşındı.