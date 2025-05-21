İstanbul Olimpiyatları için Heyecan Verici Gelişmeler TBMM KİT Komisyonunda Görüşüldü

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun 2021 ve 2022 yıllarına ait kesin hesapları detaylı olarak ele alındı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, komisyona yaptığı sunumda İstanbul'un, 2036 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylığı sürecini anlatarak, 2000, 2004, 2008, 2012 ve 2020 Yaz Olimpiyatları için gösterdiği çabaları vurguladı. 2020 Olimpiyatları'nın küresel salgın nedeniyle 2021'e ertelendiğini ve İstanbul'un bu süreçte Tokyo ile finale kaldığını hatırlattı.

Çakır, 2017 yılında Peru'da düzenlenen IOC toplantısında 2024 Olimpiyatları için Paris ve 2028 için Los Angeles'ın seçildiğini belirtti. 'Geleneksel adaylık sürecinin' sona erdiğini ve IOC'nin 'yeni norm' yaklaşımı ile ev sahipliği yapacak şehirlerin belirlenme sürecinin değiştiğini ifade etti. Bu yeni yaklaşım ile, Avustralya'nın Brisbane'in 2032 Yaz Olimpiyatları'nın ev sahibi olarak seçildiğini aktardı.

İstanbul'un bu süreçte 'sürekli diyalog' halinde olduğunu söyleyen Çakır, '19 Eylül 2024 tarihinde yapılacak toplantı ve ardından 19 Kasım 2024'te IOC Gelecekteki Ev Sahibi Komisyonuna yapacakları sunum ile 2036 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmak için adaylık vizyonlarını açıklayacaklarını belirtti.

Atletizm ve futbol organizasyonlarına da değinen Çakır, Olimpiyat Parkı içindeki tesislerin uluslararası standartlara uygun hale getirildiğini, faaliyetlerde yerel ve uluslararası düzeyde birçok şampiyona gerçekleştirildiğini kaydetti. Ayrıca Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 58 kadın ve erkek futbol müsabakasına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Çakır, İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu gibi spor projelerinin olimpizm ruhunu teşvik ettiğini vurgulayarak, denetim ve yönetim konularında gerekli hassasiyetin gösterileceğini ifade etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, İstanbul'un 2036 Olimpiyatları için “önümüz açık” ifadelerini kullandı ve 2027 Avrupa Oyunları'nın bu süreçte büyük önem taşıdığını belirtti. Gülüm, 2027'de İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nın Türk sporculara Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılma şansı vereceğini vurguladı.

Komisyon, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun 2021 ve 2022 yıllarına ait hesaplarını ibra ederek, yeni bir yolculuğa adım attı.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin kesin hesapları görüşüldü.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin kesin hesapları görüşüldü.