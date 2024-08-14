İstanbulspor'un Yeni İsim Sponsoru Uğur Okulları

İstanbulspor ile Uğur Okulları Arasında Anlaşma

Sarı-siyahlı ekip İstanbulspor, yeni sezonda "Uğur Okulları İstanbulspor" ismiyle mücadele edecek. Trendyol 1. Lig takımlarından biri olan İstanbulspor, Uğur Okulları'yla bir isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

İlk Açıklamalar Yapıldı

İmzaların atıldığı törene İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Başkan Vekili Bayram Saral, Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır ve Genel Müdür Yardımcısı Melih İnce katıldı.

İlk olarak söz alan Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Yücel ailesini uzun yıllardır tanıyorum. Enver Yücel Hocam, hem takdir ettiğim hem de örnek aldığım bir isimdir. Umarım bu yıl her şey hayırlı olur ve Uğur ailesini maçlarımıza bekliyorum. Bu sene şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Sponsorluğun Önemi Vurgulandı

Başkan Vekili Bayram Saral ise, "Günümüz spor kulüpleri için sponsorluk desteği olmadan varlıklarını sürdürmek neredeyse imkansız. Ancak İstanbulspor, sunduğu tekliflere rağmen kendi öz kaynaklarıyla borçsuz bir şekilde şu anki durumuna geldi," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Uğur Okulları’ndan Destek Açıklaması

Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, 56 yıllık tarihleri içinde İstanbulspor’la iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti: "Eğitim alanındaki gücümüzü koruyarak her geçen yıl daha da büyüyoruz. Uğur Okulları olarak, Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan İstanbulspor’un 2024-2025 sezonundaki mücadelelerine adımızla katkıda bulunacak olmaktan büyük onur duyuyoruz."

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni sezon için Uğur Okulları'yla isim sponsorluğu anlaşması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen imza törenine, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Kulüp Başkan Vekili Bayram Saral, Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır ve Genel Müdür Yardımcısı Melih İnce katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni sezon için Uğur Okulları'yla isim sponsorluğu anlaşması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen imza törenine, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Kulüp Başkan Vekili Bayram Saral, Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır ve Genel Müdür Yardımcısı Melih İnce katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni sezon için Uğur Okulları'yla isim sponsorluğu anlaşması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen imza törenine, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Kulüp Başkan Vekili Bayram Saral, Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır ve Genel Müdür Yardımcısı Melih İnce katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni sezon için Uğur Okulları'yla isim sponsorluğu anlaşması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen imza törenine, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Kulüp Başkan Vekili Bayram Saral, Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır ve Genel Müdür Yardımcısı Melih İnce katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni sezon için Uğur Okulları'yla isim sponsorluğu anlaşması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen imza törenine, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Kulüp Başkan Vekili Bayram Saral, Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır ve Genel Müdür Yardımcısı Melih İnce katıldı.