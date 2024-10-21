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İtalya'da Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bu yıl düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde Türkiye'den önemli sporcular ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 20:15
İtalya'da Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri Sahiplerini Buldu

İtalya'da Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri Töreni

İtalya'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri, Roma'nın tarihi Valentini Sarayı'nda düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

Ödüller Türkiye'den Sporculara Gitti

Bu prestijli etkinlikte, Türkiye'den birçok tanınmış sporcu ödüle layık görüldü. Ödül sahipleri arasında Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile yer aldı.

Uluslararası Düzeyde Fark Yaratan İsimler

Törende, Akdeniz ülkelerinde iş, sanat ve spor alanlarında uluslararası düzeyde fark yaratan isimlerin katkıları ödüllendirildi. Bu bağlamda, Ciro Immobile, takımı ile kampta olması dolayısıyla gönderdiği video mesajında, ödül dolayısıyla jüriye teşekkürlerini iletti.

Şaşırtan Hediye ve Esprili Anlar

Hüseyin Yücel, ödül alan eski İtalyan yıldız futbolcu Gianfranco Zola'ya Beşiktaş forması hediye etti. Zola, "Bu formayı terletmek için çok yaşlıyım" diyerek espri yaptı.

Diğer Ödül Sahipleri

Ödül töreninde Gianfranco Zola, Inter Başkanı Giuseppe Marotta, İtalyan aktris ve yönetmen Paola Cortellesi, İtalyan Artistik Jimnastik Sporcusu Sofia Raffaeli ve Rabat Belediye Başkanı Fatiha El Moudni gibi isimler de ödül aldı.

Ödülleri Dağıtan İsimler

Ödüller, USSI Başkanı Gianfranco Coppola, USSI Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dündar Keşaplı, AIPS Avrupa Başkanı Charles Camenzuli ve Artemisia Vakfı Başkanı Maria Stella Giorlandino tarafından verildi.

İtalya'da bu yıl 2'incisi düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde, Türkiye'den sporda önemli...

İtalya'da bu yıl 2'incisi düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde, Türkiye'den sporda önemli isimlere ödüller verildi. Başkent Roma'nın tarihi Valentini Sarayı'ndaki törene Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (sağda), A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli (ortada) ve Kadın Voleybol Milli Takım Menajeri Pelin Çelik (solda) ile beraber katıldı.

İtalya'da bu yıl 2'incisi düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde, Türkiye'den sporda önemli...

İtalya'da bu yıl 2'incisi düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde, Türkiye'den sporda önemli isimlere ödüller verildi. Başkent Roma'nın tarihi Valentini Sarayı'ndaki törene Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (sağda), A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli (ortada) ve Kadın Voleybol Milli Takım Menajeri Pelin Çelik (solda) ile beraber katıldı.

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