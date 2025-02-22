İzmir Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 21-20 Yenerek Öne Geçti

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u Mağlup Etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında büyük bir çarpışmaya tanıklık edildi. İzmir Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor ile oynadığı zorlu karşılaşmadan 21-20 galip ayrılarak önemli bir üç puan kazandı.

Maçın Detayları

Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabaka, çekişmeli anlara sahne oldu. İlk yarısı 11-11 eşitlikle sona eren maçta her iki takım da üstünlük sağlamak için mücadele etti. Sonuç olarak, ev sahibi ekip büyük bir azimle maçı 21-20'lik skorla kazandı.