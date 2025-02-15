Kaan Ayhan: Galatasaray'da Hedeflerimize Birlikte Ulaşacağız

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, hedeflerine ulaşacakları inancını dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım arkadaşlarının bu süreçteki önemine vurgu yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan AZ Alkmaar maçında gördüğü kırmızı kart sonrası eleştirilen tecrübeli oyuncu, eleştirileri değerlendirdi. Kaan, "Galatasaray formasını taşımak, sadece sahada olmak değil; büyük bir sorumluluğu, tarihi ve inancı omuzlamaktır" diyerek bu sorumluluğun bilincinde olduğunu aktardı.

Başarı anlarında öne çıkmayı, olumsuzluklarda ise sessiz kalmayı tercih etmediğini belirten Ayhan, sözlerine şöyle devam etti: "Bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız."