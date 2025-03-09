Kadın Futbol Süper Ligi Derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe Berabere Kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanan derbide Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 16:17
Kadın Futbol Süper Ligi Derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe Berabere Kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Derbi Heyecanı

19. haftada gerçekleşen Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşılaşmasında takımlar 1-1 berabere kaldı.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın 63. dakikasında Fenerbahçe, hücumun sol kanadından kullandığı serbest vuruş sonrası öne geçti. Rakip savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde Cox'un önüne düştü. Cox'un gelişine yaptığı şut kaleci tarafından çaresiz bıraktı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Ev sahibi ekip 71. dakikada beraberliği sağladı. Ceza sahası dışından uzak mesafedeki bir pozisyonda, Usme'nin sert şutu ağlarla buluştu ve durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşma, iki takımın birbirine üstünlük sağlayamadığı 1-1 eşitliği ile sona erdi.

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