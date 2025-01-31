Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 14. Hafta Maç Programı

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 14. Hafta Maçları Başlıyor
Hentbol Kadınlar Süper Lig, 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama doğrultusunda, haftanın maç programı şu şekilde belirlendi:
Yarın:
- 16.00 Üsküdar Belediyespor - Anadolu Üniversitesi (Çamlıca)
- 16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Adasokağı (Celal Atik)
2 Şubat Pazar:
- 14.00 Kırşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Kırşehir)
- 17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
3 Şubat Pazartesi:
- 19.00 Yenimahalle Belediyespor - Görele Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
Hentbolseverlerin heyecanla beklediği bu maçlarda takımlar galibiyet için mücadele edecek.