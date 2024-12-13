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Kadınlar Salon Süper Ligi'nde İlk Etap Maçları Tamamlandı

2024-2025 sezonu Kadınlar Salon Süper Ligi’nin ilk etap maçları sona erdi, ilk 4 takım Süper Final'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 13:59
Kadınlar Salon Süper Ligi'nde İlk Etap Maçları Tamamlandı

Kadınlar Salon Süper Ligi'nde İlk Etap Maçları Tamamlandı

Türkiye Hokey Federasyonu'nun düzenlediği 2024-2025 sezonu Hokey Kadınlar Salon Süper Ligi ilk etap maçları başarıyla sona erdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyon, Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmalarla tamamlandı.

Maç Sonuçları ve İlk 4 Takım

Federasyonun açıklamasına göre, Gaziantep Polisgücü, Metpack Alanya Stars, Coldwell Egemen Ege Yıldızları, Gaziantep Doruk, Dokuz Eylül Üniversitesi, Zonguldak Gençlik Merkezi, YFO Haydarpaşa, Adana Hokey ve Muğla Köyceğiz Balı takımlarının mücadele ettiği bu etapta, ilk 4 sırayı elde eden takımlar şunlardır: Gaziantep Doruk, Gaziantep Polisgücü, Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları ve Metpack Alanya Yıldızları.

Süper Final Heyecanı

Ocak ayının sonunda düzenlenecek olan Süper Final karşılaşmaları sonucunda şampiyon olan takım, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazanacak. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birinci etap maçlarımız sonucunda ilk 4 sırada yer alan kulüplerimizi tebrik ediyorum. Kıran kırana mücadeleler gerçekleşti, 4 takımın birbiriyle karşılaşacağı ve şampiyonun ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazanacağı ocak ayında düzenleyeceğimiz Süper Final müsabakalarını heyecanla bekliyoruz," dedi.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2024-2025 sezonu...

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2024-2025 sezonu Hokey Kadınlar Salon Süper Ligi'nin ilk etap maçları sona erdi.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2024-2025 sezonu...

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2024-2025 sezonu Hokey Kadınlar Salon Süper Ligi'nin ilk etap maçları sona erdi.

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