Karadağ: Ersu Şaşma'dan Tokyo'da madalya bekliyoruz

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Ersu Şaşma'dan Tokyo'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda madalya beklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 15:26
Karadağ: Ersu Şaşma'dan Tokyo'da madalya bekliyoruz

Karadağ: Ersu Şaşma'dan Tokyo'da madalya bekliyoruz

Federasyon Başkanı son durumu ve beklentileri paylaştı

FATİH EREL - Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ, Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan milli atlet Ersu Şaşma'dan yarın madalya beklediklerini söyledi.

Genel cerrahi uzmanı da olan Karadağ, başkent Tokyo'daki organizasyonun ikinci gününde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ersu, bizim madalya şansı olan atletlerimizden biri. Talihsiz bir şekilde elinden yaralandı. Çivili ayakkabısı parmağını kesti. Ancak sabah yaptığım son müdahalelerde gördüğümüz kadarıyla yarına daha iyi çıkabilecek gibi. İnşallah parmağı çok fazla zorlamazsa Ersu'dan madalya bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Karadağ, Tokyo'da 30 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığı ve yüksek nem oranının atletleri zorladığını belirterek, "Gördüğünüz gibi Tokyo'da inanılmaz bir nem oranı var. Bütün atletler çok zorlanıyor. Özellikle, Avrupa'dan gelen atletler çok zorlanmakta." dedi.

Yarın erkeklerde maratonda 3 milli atletin yarışacağını hatırlatan Karadağ, "Dünyanın en zor yarışlarından bir tanesi maraton. Sezgin, çok iyi dereceler koşmaya başladı. Uzun süreden beri Etiyopya'da kamptaydı. Aynı zamanda İlhan ve Kaan da formdalar. Onlardan da iyi performans göstermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ, maraton konusunda sürprizlere açık olunacağını belirterek, "Bugün kadınlar maratonunda 30. olması beklenen bir sporcu 3. olabildi. O yüzden yarın ne olacağı belli değil. Çok sürprizlere açık, hava şartlarının bize ne getireceğini bilmiyoruz. İnşallah bizim sporcularımıza yarayacaktır. Bizim içimizden geçen bu durumu sporcularımızın avantaja döndürebilmesi." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin milli takım düzeyinde basketbol ve voleyboldaki başarılarına değinen Karadağ, Tokyo'daki tribünlerin doluluğuna işaret ederek, "Voleybol ve basketbolun bizi burada ateşleyeceğini konuşmuştuk. Tokyo'da tribünler dolu. Dün 80 bin civarı seyirci vardı. Türkiye'de ne güzel ki futbol, basketbol ve voleybolda tribünleri doldurabiliyoruz. Aynı şekilde atletizmde de doldurabilmemiz lazım. Bunun için de yapmamız gereken ödevlerimiz var. En başta da sporcularımızın başarılı olması. Sporcularımız başarılı olursa onları seyretmeye gelenler de olacak." dedi.

Ersu Şaşma'nın final mücadelesi, yarın TSİ 13.49'da başlayacak.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadağ: Ersu Şaşma'dan Tokyo'da madalya bekliyoruz
2
Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te Başladı
3
Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı: Jota Silva Takımla İlk İdmanda
4
Konyaspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
5
Eintracht Frankfurt'ta Kristensen Sakatlandı: Galatasaray Sınavı Öncesi Kadro Endişesi
6
Çayırova Belediyesi Süper Lig İçin İddialı Kadro Kurdu
7
Bursagücü Para Atletleri Yeni Delhi 2025'te Madalya İçin Hazırlanıyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye