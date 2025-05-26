Karaman'da Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması Coşkuyla Gerçekleşti

Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması, Karaman'da Yapıldı

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması, geçtiğimiz günlerde Karaman'da gerçekleşti. Yarışma, federasyonun açıklamasına göre iki gün sürdü ve toplamda 12 kategoride düzenlendi.

Bu yılki organizasyona, 19 ilden 208'i erkek olmak üzere toplam 397 sporcu katıldı. Böylece Türkiye Kaykay Federasyonu tarihinin en yüksek sporcu katılımı sağlandı. Karaman halkı da bu önemli etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Federasyon Başkanı Yıldız'dan Açıklama

Yarışma hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, "Karaman'da hem katılım hem de atmosfer açısından gurur verici bir organizasyon gerçekleştirdik. Sporcularımızın azmi, teknik ekibimizin titizliği ve Karaman halkının ilgisi bizleri son derece mutlu etti. Bu tür organizasyonlar, sporumuzun yaygınlaşması ve altyapının güçlenmesi adına büyük önem taşıyor. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum," ifadelerini kullandı.

Dereceye Girenler Madalyalarını Aldı

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz ve federasyon başkanı Fahrettin Yıldız gibi protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması, Karaman'da gerçekleştirildi.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması, Karaman'da gerçekleştirildi.