DOLAR
38,95 0,38%
EURO
44,3 0,01%
ALTIN
4.177,5 0,58%
BITCOIN
4.269.278,05 -1,85%

Karaman'da Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması Coşkuyla Gerçekleşti

Karaman'da düzenlenen Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması, 19 ilden 397 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 16:53
Karaman'da Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması Coşkuyla Gerçekleşti

Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması, Karaman'da Yapıldı

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması, geçtiğimiz günlerde Karaman'da gerçekleşti. Yarışma, federasyonun açıklamasına göre iki gün sürdü ve toplamda 12 kategoride düzenlendi.

Bu yılki organizasyona, 19 ilden 208'i erkek olmak üzere toplam 397 sporcu katıldı. Böylece Türkiye Kaykay Federasyonu tarihinin en yüksek sporcu katılımı sağlandı. Karaman halkı da bu önemli etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Federasyon Başkanı Yıldız'dan Açıklama

Yarışma hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, "Karaman'da hem katılım hem de atmosfer açısından gurur verici bir organizasyon gerçekleştirdik. Sporcularımızın azmi, teknik ekibimizin titizliği ve Karaman halkının ilgisi bizleri son derece mutlu etti. Bu tür organizasyonlar, sporumuzun yaygınlaşması ve altyapının güçlenmesi adına büyük önem taşıyor. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum," ifadelerini kullandı.

Dereceye Girenler Madalyalarını Aldı

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz ve federasyon başkanı Fahrettin Yıldız gibi protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması...

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması, Karaman'da gerçekleştirildi.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması...

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması, Karaman'da gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Real Madrid, Xabi Alonso'yu Teknik Direktör Olarak Tanıttı
2
İpek Soylu, Lösemiyle Mücadele Eden Çocuklara Tenis Eğitimi Verdi
3
WT Uluslararası Hakem Semineri ve Yenileme Kursu İstanbul'da Başladı
4
Elbistan'da Deprem Şehitleri İçin Off-Road Yarışları Düzenlendi
5
Karaman'da Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması Coşkuyla Gerçekleşti
6
13. Uluslararası Fetih Kupası Okçulukta Başladı
7
Hokeyin Türkiye'deki 'Çocukluk' Dönemi: Gelecek Hedefleri

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı