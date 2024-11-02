Karşıyaka'nın Galatasaray'ı Yendiği Basketbol Maçında Fark 13 Sayıya Çıktı

Karşıyaka: 94 - Galatasaray: 81

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında Karşıyaka, konuk ettiği Galatasaray'ı 94-81'lik skorla mağlup etti.

Maçın Başlangıcı

Karşılaşma, Galatasaray'ın 5-0'lık serisiyle başladı. Fakat, ev sahibi ekip Karşıyaka anında yanıt vererek 12-0'lık bir seri yakaladı ve 5. dakikayı 12-5 önde geçti. Devam eden bölümde farkı 13 sayıya kadar (23-10) çıkardılar ve periyodu 23-14 üstün tamamladılar.

İkinci Periyotta Dengenin Sağlanması

İkinci periyot, Karşıyaka'nın Webb, Muhsin ve Russell ile başladığı 7-0'lık serisiyle açıldı. 16. dakikada Kenan'ın3 sayılık atışı farkı 17 sayıya ulaştırdı: 37-20. Ancak Galatasaray'ın Buğrahan ve Livingston ile yakaladığı 8-0'lık seri farkı 7 sayıya indirmeyi başardı: 41-34. Karşıyaka, soyunma odasına 46-37 önde girdi.

Üçüncü Periyotta Karşıyaka Üstünlüğü Sürdürdü

Üçüncü çeyreğin başlangıcında, Karşıyaka'nın Webb ve Jefferson ile bulduğu sayılar farkı 12 sayıya çıkardı: 54-42. Fakat, Galatasaray'ın Livingston ile gösterdiği etkili oyun 26. dakikada farkı 3 sayıya indirmesini sağladı: 60-57. Karşıyaka, Jefferson'un katkılarıyla farkın daha da azalmasına izin vermedi ve periyodu 68-59 önde tamamladı.

Son Periyot ve Maç Sonucu

Son çeyreğin başlangıcında her iki takım da 3 sayılık basketlerle etkili oldu. Fakat, Karşıyaka daha etkili bir performans sergileyerek skoru 86-65'e getirip farkı 21 sayıya çıkardı. Müsabaka, 94-81'lik skorla Karşıyaka'nın zaferiyle sonuçlandı.

Hakem Uyarıları

Maç esnasında hakemler, kötü tezahüratlarla ilgili olarak ikinci ve dördüncü periyotta birer anons yapma gereği duydular.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Karşıyaka ile Galatasaray, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncuları, karşılaşmanın ardından üzüntü yaşadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Karşıyaka ile Galatasaray, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncuları, karşılaşmanın ardından üzüntü yaşadı.