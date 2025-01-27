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Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4 Yenerek 4 Maçlık Hasrete Son Verdi

Kasımpaşa, 21. haftada Atakaş Hatayspor'u 5-4 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 22:16
Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4 Yenerek 4 Maçlık Hasrete Son Verdi

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Karşılaşma

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta, muhteşem bir mücadele sonucunda 5-4 galip geldi. Bu galibiyet, lacivert-beyazlı ekibe dört maçlık galibiyet özlemine son verdirdi ve puanını 25'e çıkardı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın 54. dakikasında Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta Barak, pasını Brekalo'ya verdi. Brekalo'nun şutundan dönen topu önünde bulan Aytaç Kara, vuruşuyla ağları havalandırdı ve durumu 3-3'e eşitledi.

58. dakikada Atakaş Hatayspor dördüncü golünü kaydetti. Görkem Sağlam'ın soldan kullandığı kornerde, Aboubakar'ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 3-4.

65. dakikada Kasımpaşa'nın Winck'in ceza sahasının sağındaki şutu direğe çarparak dışarı gitti.

68. dakikada ev sahibi takım, skoru eşitledi. Winck'in sağ çaprazdan yaptığı ortada, Fall altıpas içinde yaptığı vuruşla topu yeniden filelerle buluşturdu: 4-4.

Maçta son dakikalara yaklaşırken, 75. dakikada Kasımpaşa, Ben Ouanes'in soldan ortasında Winck'in arka direkteki kafa vuruşuyla ilk kez öne geçti: 5-4.

Kasımpaşa, toplamda dokuz golün atıldığı bu heyecan dolu karşılaşmadan 5-4 galip ayrılarak, moral buldu.

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