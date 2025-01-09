Kasımpaşa'nın Gençleri Fenerbahçe'ye Karşı Mücadele Etti

Kasımpaşa-Fenerbahçe Maçının Ardından

Kasımpaşa 19 Yaş Altı Takımı, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Taner Yapağıcı, genç oyuncularıyla iyi bir performans sergilediklerini vurguladı.

Taner Yapağıcı'nın Değerlendirmeleri

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından değerlendirmelerini paylaşan Yapağıcı, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Takımımı da tebrik ediyorum. Oyunun keyfine varmalarını söyledik. 17 yaş ortalamasıyla 19 yaş altı takımıyla buradayız. Keyfine vardığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik." şeklinde konuştu.