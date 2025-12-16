Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yapılan antrenmanla başladı.

Antrenman detayı

BJK Nevzat Demir Tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenman, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapıldı ve kondisyon ile taktik çalışmasına odaklandı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma uygulamasıyla devam etti. Çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Takım, Çaykur Rizespor maçına hazırlıklarını tesislerde sürdürecek.

