Kasımpaşa, Süper Lig'de Samsunspor'u Ağırlıyor

Kasımpaşa, Samsunspor ile Kıyasıya Mücadele Edecek

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Maçın Detayları

Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Yardımcı hakemler ise Murat Temel ve Mert Bulut olacak. Kasımpaşa, ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 11 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Son Durum

İç sahada Fenerbahçe'ye karşı yaşanan mağlubiyetin ardından, Kasımpaşa, üst üste Antalyaspor, Galatasaray ve Bodrum FK maçlarından beraberlikle ayrıldı. Son lig karşılaşmasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek moral buldu.

Kart Sınırında İsimler

Ev sahibi ekipte, Samsunspor maçı öncesinde Claudio Winck ve Nicholas Opoku kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.

Tarihsel Karşılaşmalar

İki takım, geçmişte ilk defa Süper Lig'de geçen sezon karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısındaki maçı Samsunspor 4-2 kazanırken, ikinci devredeki müsabakadan ise Kasımpaşa 1-0 galip ayrılmıştı.