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Kasımpaşa ve Adana Demirspor Berabere Kaldı: 2-2

Trendyol Süper Lig'deki Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 21:27
Kasımpaşa ve Adana Demirspor Berabere Kaldı: 2-2

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Maç

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Maç, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın İki Gollü Yükselişi

Karşılaşmanın 59. dakikasında Kasımpaşa’nın Rodrigues, Ben Ouanes'in pasıyla ceza sahasının sol kanadında topla buluşarak altıpasa doğrulttuğu ortada Da Costa'nın kafa vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi.

Adana Demirspor'un Geri Dönüşü

Fakat Adana Demirspor, 64. dakikada Ali Yavuz Kol'un soldan açtığı ortada Yusuf Barası'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşla farkı 1'e indirdi: 2-1.

Son Dakika Golleri

73. dakikada uzun pas sonrası Cafu, ceza yayındaki Hajradinovic’e pas verdi. Ancak Hajradinovic’in vuruşu kaleci Deniz Eren Dönmezer tarafından kontrol edildi. Maçın son dakikalarında, 90+3'te Ali Yavuz Kol'un sağ kanattan çıkardığı topta Manev, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla eşitliği sağladı: 2-2.

Uğraşlarla dolu bir müsabakanın ardından Kasımpaşa ve Adana Demirspor sahadan birer puanla ayrıldı.

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