Kasımpaşa ve Adana Demirspor Berabere Kaldı: 2-2

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Maç
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Maç, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa'nın İki Gollü Yükselişi
Karşılaşmanın 59. dakikasında Kasımpaşa’nın Rodrigues, Ben Ouanes'in pasıyla ceza sahasının sol kanadında topla buluşarak altıpasa doğrulttuğu ortada Da Costa'nın kafa vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi.
Adana Demirspor'un Geri Dönüşü
Fakat Adana Demirspor, 64. dakikada Ali Yavuz Kol'un soldan açtığı ortada Yusuf Barası'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşla farkı 1'e indirdi: 2-1.
Son Dakika Golleri
73. dakikada uzun pas sonrası Cafu, ceza yayındaki Hajradinovic’e pas verdi. Ancak Hajradinovic’in vuruşu kaleci Deniz Eren Dönmezer tarafından kontrol edildi. Maçın son dakikalarında, 90+3'te Ali Yavuz Kol'un sağ kanattan çıkardığı topta Manev, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla eşitliği sağladı: 2-2.
Uğraşlarla dolu bir müsabakanın ardından Kasımpaşa ve Adana Demirspor sahadan birer puanla ayrıldı.