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Kayakla Atlama Milli Takımı Slovenya'da Sezon Hazırlıklarına Başladı

Türkiye Kayakla Atlama Milli Takımı, sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor. İlk hedef Yaz Grand Prix'leri.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 15:35
Kayakla Atlama Milli Takımı Slovenya'da Sezon Hazırlıklarına Başladı

Kayakla Atlama Milli Takımı Slovenya'da Sezon Hazırlığı İçin Kampa Girdi

Kayakla Atlama Milli Takımı, yeni sezonun hazırlıklarına Slovenya'da start verdi. Türkiye Kayak Federasyonu'nun açıkladığı bilgilere göre, milli takımın kadrosunda Fatih Arda İpcioğlu ile Mohammed Ali Bedir yer alıyor.

Atlama Kuleleri: Kranj ve Planica

Milli sporcular, çalışmalarını Kranj ve Planica atlama kulelerinde sürdürüyor. Antrenörler Frank Nejc ve Samet Kart yönetiminde gerçekleştirilen bu kampta, sporcuların performanslarını artırmaları hedefleniyor.

Yaz Grand Prix'leri

Takım, 13-14 Ağustos tarihlerinde Fransa'da, 17-18 Ağustos'ta ise Polonya'da düzenlenecek olan Yaz Grand Prix'lerine katılmayı planlıyor. Bu organizasyonlar, sporcuların uluslararası arenada deneyim kazanmaları açısından büyük önem taşıyor.

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