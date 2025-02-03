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Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un Transferini Resmiyete Dökerek İmza Töreni Düzenledi

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov için imza töreni düzenleyerek transferi resmiyete döktü.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 18:33
Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un Transferini Resmiyete Dökerek İmza Töreni Düzenledi

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov için İmza Töreni Düzenledi

Trabzonspor Kulübü, Ukraynalı yeni transferi Oleksandr Zubkov için resmi bir imza töreni gerçekleştirdi. Tören, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas törene katıldı.

Kafkas, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde kaliteli bir oyuncu daha kadrolarına kattıklarını belirtti. Zubkov’un transferinde, scout ekibinin olumlu raporu ve teknik direktör Şenol Güneş'in onayı ile birlikte futbolcunun buraya oynama isteğinin büyük rol oynadığını dile getirdi. Kafkas, "Zubkov’un bu tutumu için teşekkür ediyor ve Trabzonspor'daki kariyerinin başarılı geçeceğine inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Oleksandr Zubkov: "En İyisini Yapacağım"

İmza töreninde konuşan Oleksandr Zubkov, Trabzonspor'un bir parçası olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu

Yeni transfer Oleksandr Zubkov'un, 22 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

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