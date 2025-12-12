DOLAR
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. AVM Spor Etkinlikleri 13-14 Aralık

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 13-14 Aralık 14.00-19.00 saatleri arasında bir AVM'de minikler ve ailelere yönelik spor ve eğlence etkinliği düzenliyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:59
Etkinlik Detayları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 13-14 Aralık günlerinde saat 14.00-19.00 arasında kentte bulunan bir AVM'de sporseverlerle buluşacak. Etkinlik, minikler başta olmak üzere her yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlandı.

Sporu Kayserililerin yaşam biçimi haline getirme hedefiyle çalışan kurum, tam donanımlı tesisleri ve uzman kadrosuyla hem amatör hem de profesyonel sporcu yetiştirmeye devam ederken, sporu eğlenceyle buluşturan organizasyonlarına da ara vermiyor.

Program ve Aktiviteler

Hafta sonu düzenlenen AVM Spor Etkinlikleri kapsamında katılımcıları eğlenceli yarışmalar, çocuk-yetişkin zumba dansları, sahne gösterileri, ahşap oyunları, çocuklar ve yetişkinler için eğitsel oyunlar, bilek güreşi ve çocuk pilatesi gibi çeşitli aktiviteler bekliyor.

Büyükşehir Spor A.Ş., etkinlikle hem sporu teşvik etmeyi hem de katılımcılara keyifli bir hafta sonu yaşatmayı amaçlıyor. Vatandaşlar, belirtilen tarihlerde AVM'de düzenlenecek etkinliklerde spor ve eğlenceyi bir arada deneyimleyebilecek.

