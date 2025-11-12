Kayserili Muaythai Sporcuları Riyad'da: İslami Dayanışma Oyunları'nda Madalya Hedefi

Türkiye'yi 212 sporcu temsil ediyor

Türkiye'de 6.'sı düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunlarında, 20 spor dalında 110 kadın ve 102 erkek olmak üzere toplam 212 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Türk Muaythai Milli takımında ise Kayseri'den 2 milli sporcu yer alıyor.

Kayseri temsilcilerinden beklenti yüksek

Kayseri Muaythai İlTemsilcisi FatihKağan Ulu, milli takıma tüm branşlarda başarı dileyerek, Kayserili sporcular hakkında bilgi verdi. Ulu, "Sercan Koç Antrenörü Göksel Cingöz ile, Gülistan Turan ise Antrenörü Yücel Haspolat ile çalışmalarını yapıp Milli takım kampı ardından hazırlıklarını tamamladılar. Sercan Koç ve Gülistan Turan hem Dünya hem Avrupa şampiyonu ünvanlı sporcumuz. İslami dayanışma oyunları çok önemli bir organizasyon. Sporcularımızın başarılarla döneceklerine inanıyorum" dedi.

