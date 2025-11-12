Kayserili Muaythai Sporcuları Riyad'da: İslami Dayanışma Oyunları'nda Madalya Hedefi

Kayserili Muaythai milli sporcuları Sercan Koç ve Gülistan Turan, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ediyor; Kayseri temsilcisi başarı diledi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:34
Kayserili Muaythai Sporcuları Riyad'da: İslami Dayanışma Oyunları'nda Madalya Hedefi

Kayserili Muaythai Sporcuları Riyad'da: İslami Dayanışma Oyunları'nda Madalya Hedefi

Türkiye'yi 212 sporcu temsil ediyor

Türkiye'de 6.'sı düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunlarında, 20 spor dalında 110 kadın ve 102 erkek olmak üzere toplam 212 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Türk Muaythai Milli takımında ise Kayseri'den 2 milli sporcu yer alıyor.

Kayseri temsilcilerinden beklenti yüksek

Kayseri Muaythai İlTemsilcisi FatihKağan Ulu, milli takıma tüm branşlarda başarı dileyerek, Kayserili sporcular hakkında bilgi verdi. Ulu, "Sercan Koç Antrenörü Göksel Cingöz ile, Gülistan Turan ise Antrenörü Yücel Haspolat ile çalışmalarını yapıp Milli takım kampı ardından hazırlıklarını tamamladılar. Sercan Koç ve Gülistan Turan hem Dünya hem Avrupa şampiyonu ünvanlı sporcumuz. İslami dayanışma oyunları çok önemli bir organizasyon. Sporcularımızın başarılarla döneceklerine inanıyorum" dedi.

TÜRKİYE’DE 6.’SI DÜZENLENEN 2025 İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA 20 SPOR DALINDA 110 KADIN VE 102...

TÜRKİYE’DE 6.’SI DÜZENLENEN 2025 İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA 20 SPOR DALINDA 110 KADIN VE 102 ERKEK OLMAK ÜZERE TOPLAM 212 SPORCUYLA MADALYA MÜCADELESİNE ÇIKIYOR.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserili Muaythai Sporcuları Riyad'da: İslami Dayanışma Oyunları'nda Madalya Hedefi
2
Futbol Hakemi Çift: Uğur ve Hümeyra Yücel, Yeşil Sahalarda Beraber Görev Alıyor
3
Sudenas Çakmak, Kırıkkale'de 3 Türkiye Rekoru ve 2 Şampiyonluk
4
Kayserili Sümeyye Erol Balkan Kros Şampiyonu Oldu
5
A Milli Kadın Basketbol Takımı İstanbul'da FIBA 2026 Elemeleri Hazırlık Kampında
6
Hilal Öztürk Riyad 2025'te +78'de Altın Madalya — Rektör Kibar'dan Tebrik
7
Özge Yılmaz'lı Milli Takım 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Gümüş Madalya

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı