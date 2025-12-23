Kayserispor 15 Puanla Süper Lig'de Kritik Süreçte
İlk yarı değerlendirmesi
Kayserispor, 17 hafta süren Süper Lig’in ilk yarısını 15 puan ile tamamladı.
Sarı kırmızılı ekip, oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.
Rakip filelere 16 gol gönderen, kalesinde ise 33 gol gören Kayserispor'un averajı -17 olarak kayıtlara geçti.
Kayserispor, 17 haftalık periyotta aldığı puanlarla ligde kalma yarışında kritik bir süreçten geçerken, teknik heyet ve futbolcular önümüzdeki haftalarda çıkış yakalamayı hedefliyor.
Taraftarlar ise takımın özellikle iç sahada alacağı sonuçların belirleyici olmasını bekliyor.
KAYSERİSPOR, 17 HAFTA SÜREN SÜPER LİG’İN İLK YARISINDA 15 PUAN TOPLADI.