DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,61 -0,46%
ALTIN
6.124,87 -0,35%
BITCOIN
3.713.022,47 1,9%

Kayserispor 15 Puanla Süper Lig'de Kritik Süreçte

Kayserispor, Süper Lig’in ilk yarısını 17 haftada 15 puanla tamamladı; 2 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet, -17 averaj.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:38
Kayserispor 15 Puanla Süper Lig'de Kritik Süreçte

Kayserispor 15 Puanla Süper Lig'de Kritik Süreçte

İlk yarı değerlendirmesi

Kayserispor, 17 hafta süren Süper Lig’in ilk yarısını 15 puan ile tamamladı.

Sarı kırmızılı ekip, oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

Rakip filelere 16 gol gönderen, kalesinde ise 33 gol gören Kayserispor'un averajı -17 olarak kayıtlara geçti.

Kayserispor, 17 haftalık periyotta aldığı puanlarla ligde kalma yarışında kritik bir süreçten geçerken, teknik heyet ve futbolcular önümüzdeki haftalarda çıkış yakalamayı hedefliyor.

Taraftarlar ise takımın özellikle iç sahada alacağı sonuçların belirleyici olmasını bekliyor.

KAYSERİSPOR, 17 HAFTA SÜREN SÜPER LİG’İN İLK YARISINDA 15 PUAN TOPLADI.

KAYSERİSPOR, 17 HAFTA SÜREN SÜPER LİG’İN İLK YARISINDA 15 PUAN TOPLADI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serkan Özbalta TFF'ye seslendi: "Çok yıpranıyoruz"
2
Beşiktaşlı Taraftarlar Kadıköy'de: 2 Bin Kişi 30 Otobüsle Şükrü Saracoğlu'na Geldi
3
Elazığspor U16 2-1 Beşiktaş U16: "İyiliğe Kanat Aç" Dostluk Maçı
4
Kayserispor: İlk Yarıda 2 Hoca, Sadece 2 Galibiyet
5
Kocaelispor 3-1 Erzurumspor FK — Ziraat Türkiye Kupası (C Grubu)
6
Kayserispor Süper Lig'de Beraberlikte Zirvede: 17 Maçta 9 Beraberlik
7
Kayserispor 15 Puanla Süper Lig'de Kritik Süreçte

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi