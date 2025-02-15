Kayserispor'da Olağanüstü Genel Kurul 22 Şubat'a Ertelendi

Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 22 Şubat'a ertelendi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 12:35
Kayserispor'da Olağanüstü Genel Kurul 22 Şubat'a Ertelendi

Trendyol Süper Lig'in güçlü temsilcilerinden Bellona Kayserispor'un olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, gerekli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 22 Şubat 2024'e ertelendi.

Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonunda yapılması planlanan bu önemli toplantının, çoğunluğun oluşmaması nedeniyle ileri bir tarihe taşınmasına karar verildi. Ertelemeyle ilgili resmi açıklamanın ardından, Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, genel kurulda aday olduğunu daha önce duyurmuştu.

Fanatik taraftarlar, yeni yöneticilerin belirlenmesi için kritik öneme sahip olan bu toplantının 22 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilmesini bekliyor.

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