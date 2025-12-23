Kayserispor Süper Lig'de Beraberlikte Zirvede: 17 Maçta 9 Beraberlik

Kayserispor Süper Lig'de Beraberlikte Zirvede

17 maçta 9 kez eşitlik

Süper Lig'in ilk yarısında Kayserispor, çıktığı 17 maçın 9'unda sahadan beraberlikle ayrılarak dikkat çekti. Sarı kırmızılı ekip, bu alanda Alanyaspor ile birlikte ligin zirvesini paylaştı.

Sezon boyunca galibiyete yaklaşmasına rağmen skoru koruyamayan Kayserispor, birçok müsabakadan 1'er puanla ayrıldı. Takımın 9 beraberliğinin 7'si 1-1, bir maç 2-2 ve bir maç ise 0-0 sonuçlandı.

Kayserispor'un berabere kaldığı maçlar ve skorları şöyle:

Başakşehir-Kayserispor: 1-1

Kocaelispor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor-Göztepe: 1-1

Antalyaspor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor-Gençlerbirliği: 1-1

Karagümrük-Kayserispor: 2-2

Eyüpspor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor-Alanyaspor: 0-0

Konyaspor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor'un lig boyunca gösterdiği bu tablo, takımın istikrar arayışını ve galibiyet eksikliğinin sezon üzerindeki etkisini öne çıkarıyor.

